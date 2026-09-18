Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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18.09.2026 18:11:13

The Walt Disney Company Names Karandeep Anand to Newly Created Role of Chief Technology Officer

BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE: DIS) today announced that Karandeep Anand will join the company as Senior Executive Vice President and Chief Technology Officer, a newly created position, effective October 2. Anand, who most recently has served as CEO of Character.AI, will report directly to Disney Chief Executive Officer Josh D'Amaro. “Karandeep brings a rare mix of experience across infrastructure, consumer technology and AI, and will be a vital addition to DisWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
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07.05.26 Walt Disney Outperform Bernstein Research
02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
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The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S 11,41 -2,98% The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S
Walt Disney 89,48 -2,82% Walt Disney
Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs 2 480,00 2,27% Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs

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