Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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18.09.2026 18:11:13
The Walt Disney Company Names Karandeep Anand to Newly Created Role of Chief Technology Officer
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE: DIS) today announced that Karandeep Anand will join the company as Senior Executive Vice President and Chief Technology Officer, a newly created position, effective October 2. Anand, who most recently has served as CEO of Character.AI, will report directly to Disney Chief Executive Officer Josh D'Amaro. “Karandeep brings a rare mix of experience across infrastructure, consumer technology and AI, and will be a vital addition to DisWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
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Nachrichten zu Walt Disney
|
18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
16.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Walt Disney
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S
|11,41
|-2,98%
|Walt Disney
|89,48
|-2,82%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
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