The Walt Disney Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Walt Disney Company präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,60 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,64 Milliarden CAD – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Walt Disney Company 33,72 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at