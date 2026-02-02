Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
The Walt Disney Company Reports First Quarter Earnings for Fiscal 2026
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE:DIS) today reported earnings for its first quarter ended December 27, 2025. Financial Results for the Quarter: Revenues increased 5% for the quarter to $26.0 billion from $24.7 billion in Q1 fiscal 2025. Income before income taxes for Q1 of $3.7 billion was comparable to Q1 fiscal 2025. Total segment operating income(1) decreased 9% for the quarter to $4.6 billion from $5.1 billion in Q1 fiscal 2025. Diluted earnings per share (EPSWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
