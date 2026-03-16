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The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S Aktie

The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C6BB / ISIN: CA25472W1059

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16.03.2026 21:51:13

The Walt Disney Company Sets Leadership Team for Expanded Disney Entertainment Segment

BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Dana Walden, incoming president and chief creative officer of The Walt Disney Company (NYSE: DIS), today announced the new leadership structure for Disney Entertainment, bringing together the company’s streaming, film, and television businesses along with its growing games and digital entertainment division. Consumers today want to engage with Disney’s storytelling and characters in a multitude of ways – whether on Disney+, in theaters, or through the digital gWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
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ATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
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