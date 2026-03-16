The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S Aktie
WKN DE: A3C6BB / ISIN: CA25472W1059
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16.03.2026 21:51:13
The Walt Disney Company Sets Leadership Team for Expanded Disney Entertainment Segment
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Dana Walden, incoming president and chief creative officer of The Walt Disney Company (NYSE: DIS), today announced the new leadership structure for Disney Entertainment, bringing together the company’s streaming, film, and television businesses along with its growing games and digital entertainment division. Consumers today want to engage with Disney’s storytelling and characters in a multitude of ways – whether on Disney+, in theaters, or through the digital gWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
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