The Walt Disney Company hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 36,38 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 17,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,98 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,610 CAD, nach 0,740 CAD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat The Walt Disney Company in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 142,40 Milliarden CAD im Vergleich zu 131,67 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at