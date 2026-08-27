Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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27.08.2026 20:19:14
The Walt Disney Company to Participate in the Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Hugh Johnston, Senior Executive Vice President & Chief Financial Officer, The Walt Disney Company (NYSE: DIS) will participate in a question-and-answer session at the Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference on Wednesday, September 9, 2026 at approximately 2:30 p.m. ET/ 11:30 a.m. PT. To stream live, please visit www.disney.com/investors. A recording of the question-and-answer session will be archived on our website. Question-and-answer session maWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
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