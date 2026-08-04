The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S Aktie

The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C6BB / ISIN: CA25472W1059

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04.08.2026 23:03:13

The Walt Disney Company to Report Fiscal Third Quarter 2026 Financial Results Tomorrow

BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE: DIS) will post its fiscal third quarter 2026 financial results tomorrow morning, August 5, 2026, at approximately 6:30 a.m. ET / 3:30 a.m. PT at www.disney.com/investors. Please visit www.disney.com/investors at that time to view the earnings materials. Following the release of earnings, Disney will host a live webcast at 8:30 a.m. ET / 5:30 a.m. PT to discuss the financial results. The webcast can be viewed at www.disney.com/inveWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
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Walt Disney 86,52 1,74% Walt Disney
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