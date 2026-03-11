The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S Aktie
WKN DE: A3C6BB / ISIN: CA25472W1059
|
11.03.2026 18:00:06
The Walt Disney Company to Webcast Its Annual Meeting of Shareholders
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The annual meeting of shareholders of The Walt Disney Company (NYSE: DIS), including remarks by management regarding the Company, will be available live via webcast at www.disney.com/investors beginning at 1:00 p.m. ET/ 10:00 a.m. PT on March 18, 2026. The webcast presentation will be archived. Webcast may include forward-looking information.Weiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
