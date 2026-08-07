The Walt Disney Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Walt Disney Company stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,09 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,04 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,45 Prozent auf 35,08 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,65 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at