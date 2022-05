The Warehouse Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Warehouse Group hat am 16.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2022 endete.

The Warehouse Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 772,0 Millionen NZD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,2 Millionen NZD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at