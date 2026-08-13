The Waterbase legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Waterbase gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

The Waterbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,790 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat The Waterbase 1,21 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 871,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at