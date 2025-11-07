The Waterbase: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Waterbase stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,31 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat The Waterbase mit einem Umsatz von insgesamt 817,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 621,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 31,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at