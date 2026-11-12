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12.11.2026 06:31:28
The Waterbase stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The Waterbase äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -2,03 INR. Ein Jahr zuvor waren -1,310 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 946,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 817,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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