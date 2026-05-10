Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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10.05.2026 09:47:19
The weaponization of shipping channels
The crisis around the Strait of Hormuz focused attention on other maritime chokepoints. Experts warn that waterways like the Taiwan Strait or the Strait of Malacca are increasingly being used as geopolitical leverage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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