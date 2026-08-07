The Wendy's Aktie
WKN DE: A1JB8H / ISIN: US95058W1009
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07.08.2026 13:12:59
The Wendy's Company Q2 Profit Falls
(RTTNews) - The Wendy's Company (WEN) released earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $32.62 million, or $0.17 per share. This compares with $55.11 million, or $0.29 per share, last year.
Excluding items, The Wendy's Company reported adjusted earnings of $34.19 million or $0.18 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.7% to $570.57 million from $560.93 million last year.
The Wendy's Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $32.62 Mln. vs. $55.11 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.29 last year. -Revenue: $570.57 Mln vs. $560.93 Mln last year.
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