The Wendy's Aktie
WKN DE: A1JB8H / ISIN: US95058W1009
|
13.02.2026 13:15:18
The Wendy's Company Q4 Income Falls
(RTTNews) - The Wendy's Company (WEN) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $26.481 million, or $0.14 per share. This compares with $47.497 million, or $0.23 per share, last year.
Excluding items, The Wendy's Company reported adjusted earnings of $29.59 million or $0.16 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 5.5% to $542.974 million from $574.273 million last year.
The Wendy's Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $26.481 Mln. vs. $47.497 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.23 last year. -Revenue: $542.974 Mln vs. $574.273 Mln last year.
