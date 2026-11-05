The Wendy's Company Reveals Drop In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - The Wendy's Company (WEN) revealed a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $15.09 million, or $0.08 per share. This compares with $44.25 million, or $0.23 per share, last year.

Excluding items, The Wendy's Company reported adjusted earnings of $24.66 million or $0.13 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.5% to $546.99 million from $549.52 million last year.

The Wendy's Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $15.09 Mln. vs. $44.25 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.23 last year. -Revenue: $546.99 Mln vs. $549.52 Mln last year.