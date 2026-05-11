The Wendys legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Wendys hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

The Wendys hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Wendys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 540,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 523,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at