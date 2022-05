The Wendys legte Quartalsergebnis vor

The Wendys stellte am 11.05.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,170 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Wendys 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 488,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 460,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at