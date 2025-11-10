The Wendys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Wendys präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Wendys ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,04 Prozent auf 549,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 566,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at