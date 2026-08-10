The Wendys: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Wendys hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,290 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,72 Prozent auf 570,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 560,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at