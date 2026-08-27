The Western Investment Company of Canada: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The Western Investment Company of Canada stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,5 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,7 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at