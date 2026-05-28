The Western Investment Company of Canada mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Western Investment Company of Canada ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Western Investment Company of Canada die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,08 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Western Investment Company of Canada -0,010 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 179,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,8 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,5 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at