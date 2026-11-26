The Western Investment Company of Canada hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das vergangene Quartal hat The Western Investment Company of Canada mit einem Umsatz von insgesamt 11,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 8,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at