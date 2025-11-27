The Western Investment Company of Canada vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Western Investment Company of Canada hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Western Investment Company of Canada in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4621,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,9 Millionen CAD im Vergleich zu 0,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at