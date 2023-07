The Western Union Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Western Union Company gab am 27.07.2023 die Zahlen für das am 30.06.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,510 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei The Western Union Company ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat The Western Union Company im vergangenen Quartal 1,17 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Western Union Company 1,14 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,388 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,05 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at