The Western Union Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Western Union Company hat am 29.04.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,510 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Western Union Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,433 USD sowie einen Umsatz von 1,16 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at