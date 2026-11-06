The Western Union Company Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Western Union Company Un hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,61 Prozent auf 5,19 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte The Western Union Company Un 5,61 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at