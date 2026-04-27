The Western Union Company Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Western Union Company Un hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,01 Prozent auf 5,17 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,74 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at