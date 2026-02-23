23.02.2026 06:31:29

The Western Union Company Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

The Western Union Company Un hat am 20.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,43 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,17 Milliarden BRL umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 BRL. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 BRL ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat The Western Union Company Un im vergangenen Geschäftsjahr 22,58 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Western Union Company Un 22,66 Milliarden BRL umsetzen können.

