The Western Union Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Western Union Company hat am 11.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,640 USD, nach 0,450 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,28 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,27 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,518 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,29 Milliarden USD erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,07 Milliarden USD gegenüber 4,84 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD sowie einen Umsatz von 5,07 Milliarden USD prognostiziert.

