WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
01.03.2026 19:18:00
The whole world is watching this critical energy chokepoint as Iran conflict enters more dangerous phase
Traffic through the Strait of Hormuz has dropped off amid warnings from the Iranian Revolutionary Guard. What happens next could have major implications for the global economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
