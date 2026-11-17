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17.11.2026 06:31:28
THE WILLBES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
THE WILLBES hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
THE WILLBES vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 819,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -880,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 27,11 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 39,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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