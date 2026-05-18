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18.05.2026 06:31:29
THE WILLBES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
THE WILLBES hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 986,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -550,000 KRW erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat THE WILLBES 44,84 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 48,70 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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