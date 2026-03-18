18.03.2026 06:31:28

THE WILLBES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

THE WILLBES hat am 16.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 143,00 KRW gegenüber -240,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,91 Milliarden KRW – eine Minderung von 18,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 50,42 Milliarden KRW eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 316,000 KRW. Im Vorjahr hatten -417,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 13,37 Prozent auf 188,32 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte THE WILLBES 217,38 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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