Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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27.10.2026 06:00:18
The winners and losers of the weight-loss economy
People on GLP-1s are spending their money differently. Some sectors will benefit, others must adapt or dieWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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