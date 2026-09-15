Wolverine Aktie
WKN DE: A0YD9R / ISIN: US9780061043
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15.09.2026 22:26:18
The Wolverine Game Sinks Its Claws Into Emotional Heights Rather Than Story Cohesion
A bold foray into an alternate universe crashes Logan against dysfunctional families, doomed love and antimutant violence, but its logic frays as the game goes on.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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