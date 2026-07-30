adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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30.07.2026 11:29:00
The World Cup winners wore Adidas shirts. But the company’s investors are still crying foul.
The sportswear company’s stock declined 17% after it reported a 30% hike in marketing expenditure.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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