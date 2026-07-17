WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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18.07.2026 01:05:00
The World Cup-winning side will make $50 million — and the IRS gets a cut
“It doesn’t make a difference who wins the game. The IRS will get a piece.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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