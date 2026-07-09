adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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09.07.2026 11:00:30
The World Cup’s Biggest Match Is Nike Vs. Adidas
Second place in the hearts and wallets of Americans isn’t good enough for the world’s largest sportswear companies, who bet big on the tournament.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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