NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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15.11.2026 14:35:00
The World Didn’t End on Nov. 17, but Some Tech Chaos Did Go Down
Despite hacking causing some problems for websites, the dire predictions for widespread Nov. 17 catastrophe appeared not to have come true. An emergency alert did air on radio and TV.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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|NOV Inc Registered Shs
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