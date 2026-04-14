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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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14.04.2026 10:23:20

The world ditched wasteful toilets, the US stayed behind

US toilets use far more water than many of their global counterparts. President Donald Trump is pushing to loosen water pressure standards that critics say would increase waste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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