Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
18.01.2026 12:10:00
The World's Most Important Chipmaker Just Confirmed the AI Megatrend Is Real
Is artificial intelligence a bubble? Does the demand for the technology justify the massive capital investment in AI data centers? While the answers to those questions still aren't clear, Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) Chairman and CEO C.C. Wei now appears convinced that AI is a big deal.TSMC reported stellar results for the fourth quarter of 2025. Revenue rose 20.5% year over year, net income jumped 35%, and the company provided solid guidance for 2026 based on persistently strong demand. TSMC sees revenue growing by nearly 30% this year, with a 25% compound annual growth rate through 2029.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
