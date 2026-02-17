The Yamuna Syndicate: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The Yamuna Syndicate hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1038,87 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Yamuna Syndicate ein EPS von 316,77 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,74 Prozent auf 165,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at