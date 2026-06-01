The Yamuna Syndicate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Yamuna Syndicate hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1101,83 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1068,06 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 181,7 Millionen INR – ein Plus von 18,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Yamuna Syndicate 153,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1688,56 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3743,96 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,40 Prozent auf 689,68 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 648,20 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at