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13.08.2026 06:31:29
The Yamuna Syndicate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
The Yamuna Syndicate hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 164,55 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 791,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Yamuna Syndicate im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 225,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 193,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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