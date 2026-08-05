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05.08.2026 06:31:29
The Yasuda Warehouse: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
The Yasuda Warehouse hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 139,33 JPY, nach 21,29 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,65 Prozent auf 19,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte The Yasuda Warehouse 20,46 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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