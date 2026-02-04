|
The Yasuda Warehouse: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
The Yasuda Warehouse hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 45,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Yasuda Warehouse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,17 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
