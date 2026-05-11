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11.05.2026 06:31:29
The Yasuda Warehouse: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
The Yasuda Warehouse hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
The Yasuda Warehouse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 126,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,69 JPY je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,20 Prozent auf 19,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 232,33 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 96,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 80,03 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 75,12 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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