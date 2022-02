The Yasuda Warehouse: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Yasuda Warehouse hat am 07.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,39 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 13,27 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at